Angrepsspilleren fra Harstad står oppført med 75 mål på 152 kamper i Alta IF-trøya. Men på de seks første kampene i år (serie og cup) har Magnus Nikolaisen fortsatt til gode å finne veien til nettmaskene. Det er midtspiss Vegard Braaten som har stjålet showet med ni scoringer på fem kamper. Det kunne helt sikkert vært flere, men superspissen fra Nordreisa sto over cupkampen hjemme mot Senja der Alta-guttene vant 5-1.

Tror det løsner snart

Selv med seks matcher uten nettkjenning for Nikolaisen har Alta IF gjort det meget bra innledningsvis. Foran lørdagens hjemmekamp mot Asker er de nummer to i serien. Selvtilliten i troppen er upåklagelig, og det gjelder også for mannen som jakter årets første mål.

– Jeg skjønner at måltørken legges merke til, men det er ikke noe jeg går rundt og tenker på. Vegard Braaten har vært i fyr og flamme denne sesongen, og så lenge han gjør det bra og vi vinner fotballkamper er jeg fornøyd. Jeg føler jo at jeg bidrar selv om det ikke har blitt noen mål på meg så langt i år, sier Magnus Nikolaisen.

– Magnus har gjort en fantastisk jobb, spesielt defensivt. Han har også levert to målgivende pasninger. Det viktigste er at han ikke bruker energi på dette, og heller konsenterer seg om å fortsette å jobbe knallhardt for laget. Samtidig føler jeg meg veldig trygg på at Magnus tegner seg på scoringslista snart, sier Alta IF-trener Rune Repvik.

Velfungerende førsteellever

Nikolaisen har blitt brukt på fremste rad i Repviks 3-4-3-system, og det har ikke manglet på muligheter. Spesielt i cupkampen mot Senja misbrukte Alta-spissen enorme sjanser.

– I de første par kampene kom jeg knapt til en eneste målsjanse, men etter hvert har mulighetene dukket opp. Jeg har bare ikke vært god nok i de avgjørende situasjonene. Det tar jeg selvkritikk på. Men det handler i stor grad om marginer. Hadde jeg scoret tidlig i kampen mot Senja er jeg helt sikker på at det hadde løsnet skikkelig, sier Nikolaisen, som trolig får fornyet tillit fra start når Asker gjester Finnmarkshallen.