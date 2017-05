Utvider samarbeidet

Tirsdag signerte Finnmark skikrets og Finnmark fotballkrets en ny avtale med Grieg Seafood og NRS. Avtalen er en klar utvidelse av fjorårets avtale mellom partene, melder fotballkretsen i en pressemelding. Nytt av året er at også at fôrleverandøren EWOS er med på prosjektet. Total ramme for den nye avtalen er på 125.000 kroner. Pengene går til Team Finnmark, som består av 8-12 utøvere ski og fotball som får et tilbud om oppfølging og treningssamarbeid.

– Vi er svært glade over at våre partnere ønsker å videreutvikle samarbeidet. Det håper vi tyder på at fotballkretsen og skikretsen sammen har levert et produkt som vi kan være stolte over, sier daglig leder i fotballkretsen, Roger Finjord.

– Vi i Grieg Seafood ønsker å assosiere oss med idretter som har ambisjoner, vet hva som kreves, og som er opptatt av detaljer i hverdagen. Gjennom deltakelse på samlinger og treninger vil også våre ansatte få mulighet til å bli kjent med prosjektet, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood.

– NRS gleder seg til å bli godt kjent med utøverne i prosjektet. Fotball og ski er to sunne idretter som også har behov for sunn og god mat. Og da er laks et godt alternativ. Vi gleder oss til å følge disse utøverne i sin videre utvikling, forteller NRS Finnmarks daglige leder Per Magne Bølgen.