Tøff start på sesongen

Tirsdag 16. mai møttes BUL og Tverrelvdalen til lokalderby på Coop-banen, og det var gjestene fra øst som stakk av med seieren i 4.-divisjonsoppgjøret. TIL vant 3-1 etter scoringer av Nils Kristian Utsi, Jørgen Granshagen Nord og Stein Arne Mannsverk. Spillende trener Jon Steinar Eriksen satte inn BULs mål.

Store utskiftninger

BUL har bare tatt ett poeng på sine fem første kamper. Det skjedde borte mot Kautokeino da lagene spilte 0-0 sist helg. BUL-trener Jon Steinar Eriksen er ikke overrasket over den svake starten på sesongen.

– Etter nok en vinter med store utskiftninger er det ikke unaturlig at resultatene uteblir. Stallen består stort sett av veldig unge spillere, og tar det tid å bygge relasjoner. Vi har lenge visst at dette generasjonsskiftet ville tvinge seg frem, så i stedet for å fokusere på det negative ser vi på dette som en perfekt mulighet til å starte på nytt og utvikle gode fotballspillere. Jeg mister ikke nattesøvnen av det som har skjedd så langt, sier Eriksen.

– God førsteomgang

Han føler seg sikker på at BUL-spillerne vil lære av feilene som har blitt gjort innledningsvis i år, og at de hever seg kvalitetsmessig utover sesongen.

– Jeg synes vi spilte en veldig bra førsteomgang mot Tverrelvdalen. Vi blir bedre for hver kamp som går, men jeg er forberedt på at det kan ta litt tid, gjentar BUL-sjefen.

– TIL sto litt høyere etter pause, og det taklet vi ikke like godt. Vi ble litt naive og klarte ikke å variere spillet i stor nok grad. Men jeg tror dette er lærdom som spillerne vil ta kjapt til seg. Det bor mye fotball i dette laget.

Dalen på fjerdeplass

Mens det unge BUL-laget har kommet skjevt ut i år, har Tverrelvdalen gjort det meget skarpt. På de fire første kampene har det blitt tre seire. Den eneste kampen de har tapt så langt var bortematchen mot serieleder Bjørnevatn, som har 13 poeng på sine fem første kamper. Norild følger på plassen bak med 12 poeng. Hammerfest har i likhet med TIL ni poeng, men ligger foran på bedre målforskjell.

– Jeg synes vi kan si oss veldig godt fornøyde med sesongstarten. BUL var best i første omgang, mens vi var det førende laget etter pause. Da hadde vi bra kontroll, sier spillende TIL-trener Joachim Fossmo, som ikke tar noe for gitt selv om det har gått bra innledningsvis.

– Borte mot Bjørnvatn var vi ikke i nærheten. Seieren mot Kirkenes dagen før kosta mye, så der hadde vi ingen sjanse til å ta poeng. Men i de resterende matchene har vi tidvis spilt veldig bra. Det er imidlertid en svært tøff og jevn serie, så vi må fortsette å jobbe hardt for å ta poeng.