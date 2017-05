Invitert til Russland

Fotballkretsen reiser til Murmansk 18.- til 21. mai med guttekretslag og jentekretslag for spillere født i 2002-2003, opplyser FFK.

– For første gang i historien er vi invitert til å delta i det offisielle regionsmesterskapet for idrettsskolene i byene i Nordvest-Russland. Turneringa skulle egentlig arrangeres i Monchegorsk, men der ligger fortsatt banen under is. På kort varsel har arrangøren klart å flytte hele turneringa til Murmansk, skriver fotballkretsen i en pressemelding.

De har i seks år arbeidet for å utvikle jentefotballen i Nordvest-Russland. I 2011 var det ingen jenter som hadde mulighet til å delta på et organisert fotballtilbud i byer som Murmansk, Monchegorsk, Apatity, Severomorsk, Kola, Kandalaksja og Petsjenga. I dag er det 210 jenter som har et slikt tilbud.

– Dette er vi svært stolte over å ha fått være med på å bygge opp. I tillegg til et stadig økende antall jenter har også den sportslige utviklingen vært så stor at det for første gang skal arrangeres offisielle jentekamper mellom kretslag fra Finnmark og lag fra de nevnte byene. Dette er et stort øyeblikk for oss og spesielt for våre unge jenter som får mulighet til å bli historiske.

Guttelaget har ikke vært i Murmansk siden 1996. Da var Morten Gamst Pedersen og Trond Fredrik Ludvigsen på kretslaget.

– Samarbeidet mellom Finnmark fotballkrets og Murmansk sportskomite hadde ikke vært mulig uten den fantastiske støtten fotballkretsen har fått fra Barentssekretariatet. Gjennom sin unike kunnskap om de muligheter som ligger i å utvikle prosjekter på tvers av landegrensene har de åpnet mange og svært viktige dører for oss. Vi har i 2017 et budsjett på 690.000 kroner på Barentssamarbeidet og av dette bidrar Barentssekretariatet med hele 450.000 kroner. En økonomisk støtte som er helt avgjørende for å kunne gjennomføre et så stort og omfattende prosjekt, forteller de.

– Vi er svært stolte over den tilliten som vi er vist for å utvikle fotballtilbudet for gutter og jenter i Murmansk oblast, samt på spillerutvikling og trenerutvikling på tvers av landegrensene. I 2017 inngår totalt ni ulike tiltak på begge sider av grensen i samarbeidet.