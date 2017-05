– Min siste mulighet

– Tempoet i kampen var ikke all verden, så det var ingen fysisk tøff batalje. Vi ramlet nok litt ned på deres nivå. Nordreisa er nok et lag som kommer til å vokse masse i løpet av sesongen, men akkurat i denne matchen hadde de ikke så mye å stille opp med. For meg var uansett det viktigste at kneet kjentes bra ut, og at jeg ikke hadde noen smerter. Også var det jo greit å få bekreftet at man fortsatt har en innleggsfot som fungerer, smiler hun.

Takker Nesje

For seks år siden spilte lyngvingen fra Øst-Finnmark J20-landskamper sammen med Caroline Graham Hansen og søstrene Andrine og Ada Hegerberg, for å nevne noen. Rett før J20-VM i Japan, der Kristine Hagen var høyaktuell for en plass i landslagstroppen, pådro hun seg en korsbåndsskade som satte henne ut av spill i lang tid.

Flere kneskader har fulgt siden den gang, og Hagen har naturlig nok vurdert å legge fotballen på hylla. Men hun har jobbet tålmodig for å komme tilbake, og håper på sikt å få muligheten i 1. divisjon. Det var på dette nivået hun hadde sin «storhetstid» i Alta IF-drakten.