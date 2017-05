Kapret sølv i NM

Seier i åpningskampen mot region vest plasserte guttene i gruppe B sammen med region sør og region innlandet. Etter tap mot region sør var de avhengige av seier mot innlandet for å kunne komme videre til semifinale. Solide målvakter, samt et godt forsvars- og angrepsspill sendte region innlandet ut av medaljekampen.

Ga aldri opp

I søndagens semifinale var åpningskampens motstander klare til revansj - et vest-lag der mye av spillet settes opp og rundt Sindre Heldal. Venstrebacken ble kampens toppscorer med 11 mål, men dette alene var ikke nok til å stoppe et nå ganske samspilt regionslag fra nord. Vest prøvde stadig å ta igjen ledelsen til nord, men kom aldri nærmere enn tre mål bak.

Noen timer senere var guttene klare for finale mot region sørvest – et lag de ikke hadde møtt tidligere i NM. Sørvest hadde et lite forsprang omtrent hele kampen, men region nord ga aldri opp håpet om gullmedaljen. Selv med ett mål bak flere ganger i kampen - siste gang med kun ett minutt igjen av ordinær spilletid – kom de aldri helt foran.

Hardt program

Med ballen i siste spilleminutt satte sørvest inn 21-19-målet 20 sekunder før slutt.

– Der og da var nok skuffelsen ganske stor, men guttene har tross alt fått sølvmedalje i NM med et særdeles godt sportslig nivå, skriver Monica Ibsen på håndballforbundet region nords nettsider.

– Spillerne var gjennom et hardt kampprogram med fem kamper fordelt på tre dager. Men det har også satt sine positive spor på utviklingen og progresjonen i spillet og hos spillerne. Muligens hadde gull smakt litt bedre enn sølv, men guttelaget fra region nord har all grunn til å være stolte av sølvmedaljen, skriver hun videre.