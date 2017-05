Uslåelige i Bossekop

Gjestene utliknet ved Sanne Martinsen 13 minutter senere, men det var det nærmeste KIL var poeng i denne kampen. Eline Hegg, Ida Sønvisen Suhr og nok en scoring av Runa Lillegård sørget for en meget sterk 4-2-seier. Dermed har BUL vunnet begge hjemmekampene de har spilt så langt i år.

– Vi har fått noen tidlige baklengsmål innledningsvis i sesongen, og for å gjøre noe med det hadde vi en litt annen kampplan enn tidligere. Det synes jeg fungerte veldig bra. Det var kanskje en litt rotete match til tider, men jentene står i hvert fall på og gir hundre prosent i 90 minutter pluss tillegg. Det føles godt å bli belønnet med fire scoringer og tre poeng i et slikt oppgjør, sier trener Odd Inge Johansen.

Han følte seg ganske trygg på tre poeng da Ida Sønvisen Suhr satte inn 3-1-scoringen etter en times spill. Men KIL reduserte kort tid etterpå, og de var ikke langt unna en utlikning. Men i stedet for poengdeling punkterte Runa Lillegård matchen to minutter før full tid etter en klasseinnlegg av Johanne Bjørnå. Sistnevnte hadde også målgivende på Lillegårds første scoring for dagen.