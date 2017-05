Kjenner på presset

BULs fotballdamer har fått en meget positiv start på debutsesongen i allnorsk 1. divisjon. Laget har fire poeng på de tre første seriekampene, og er også videre i cupen – riktignok på walkover i første runde.

Men det er én ting som har manglet innledningsvis. Guro Bell Pedersen tok alle med storm i sin første sesong i BUL-trøya, og hamret inn scoringer i et forrykende tempo. Med 40 mål på samvittigheten var det store forventninger til hva hun kunne få til i 1. divisjon, men så langt har nettkjenningene uteblitt. Goalgetteren erkjenner at hun har merket presset fra omgivelsene.

– Jeg kjenner litt på presset nå, jeg må innrømme det. Når man spiller spiss har man alltid lyst til å score mål. Det er nok mange som har høye forventninger etter det som skjedde i fjor, og det synes jeg er helt greit. Men det er likevel ikke noe jeg går rundt å tenker på til enhver tid, forteller Guro Bell Pedersen.

– Jeg har lagt det bort og fokuserer heller på å gjøre en best mulig jobb for laget. Målene vil komme, det bekymrer jeg meg ikke for, fortsetter hun.