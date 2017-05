Blir landslagstrener

Langfjordingen får ansvaret for fire herrer og ei dame, deriblant tidligere BUL-gutt Snorri Einarsson. Den tidligere Burfjord-løperen og treneren på skigymnaset i Nordreisa skal fortsatt bo i Langfjordbotn.

– Snorri Einarsson er nasjonens desidert beste skiløper. Han var sist vinter ofte syk, og har gitt seg med langløp i Team Santander, sier Karlstrøm.

– OL er målet

Karlstrøm skal fortsatt bo i hjembygda. Han er i ferd med å legge planer for samlinger og konkurranser. Ei av samlingene i høst planlegges til Langfjord- og Alta-området.

– Jeg blir mellom samlingene å følge opp løperne ved å sjekke treningsdagboka og holde kontakten på telefon, forteller han.

Han har de to siste sesongene vært personlig trener for Snorri Einarsson. Forholdet til Snorri var viktig for at skiforbundet ønsket å knytte Karlstrøm til seg. For Einarsson er det et naturlig mål å kvalifisere seg for OL i Pyeongchang og følge World Cup-sirkuset nokså tett.

– Hvordan blir oppfølgingen av løperne?

– Jeg blir i juni måned to uker på Island for å bli bedre kjent med løperne og forbundet. Vi tar sikte på å samle løperne annen hver måned, enten i Norge, Island eller andre steder. Vi vil også legge planer for hvilke renn vi skal sikte oss inn mot.

Både fjell og snø

– Hvordan er klimatiske forhold for skisport på Island?

– De har både fjell og snø. Litt opp i høyden er det om vinteren mulig å gå på ski. Det er skianlegg i nærheten av større byer.

– Hva er naturlige ambisjoner i OL?

– Jeg har forstått at det er vanskeligere å kvalifisere seg for vinterlekene enn verdensmesterskapet. Vi får diskutere målsettinger når jeg møter de aktive og forbundet. Jeg ønsker å utvikle løperne, slik at de tar noen steg videre.