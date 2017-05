Alta IFs spisstalent ønsker seg sørover

Den kjappe og målfarlige angrepsspilleren fra Karasjok satte inn flest scoringer for Alta IFs rekruttlag i fjor, og var en viktig bidragsyter til opprykket som ga plass i Norsk Tipping-ligaen. Det var ventet at den da 17 år gamle spissen ville skrive proffkontrakt med klubben. Men partene ble aldri enige, og det gjorde at Tangen ble værende på andrelaget. Nå får han heller ikke særlig med spilletid der.

– Jeg har ikke fått trene med A-laget siden samtalene om proffkontrakt ble avsluttet. Det var skuffende at vi ikke klarte å komme til enighet, og da skjønte jeg at jeg måtte flytte på meg for å få sjansen på et høyere nivå. Jeg ga beskjed om at jeg vurderte å forlate Alta, og etter det har jeg sittet mest på benken for rekruttlaget. Det skjønner jeg ikke helt. Jeg var lagets toppscorer i fjor, og klarer fortsatt å banke inn noen scoringer før jeg eventuelt drar. Det er merkelig av lagledelsen, mener 18-åringen, som kun har startet én av de fire første seriekampene.

Håper på «storklubb»

Akkurat hvilke klubber Tangen har vært i kontakt med ønsker han ikke å si så mye om.

– Jeg ønsker å matche meg på et høyest mulig nivå, og håper å få napp hos en klubb som kan gi meg et ytterligere puff i riktig retning. Jeg har ingen kommentar til hvem det er. Men hvis alt går etter planen får jeg sjansen til å vise meg frem i PostNord-ligaen. Jeg må først komme meg inn på skole, så får se hva det ender opp med, sier han.

Per i dag er det to klubber fra Trondheim i PostNord-ligaen avdeling 2. Nardo leder serien med full pott på de fire første kampene, mens Byåsen ligger nestsist med ett poeng. I Norsk Tipping-ligaen er det flere alternativer i Trøndelag-området, deriblant Kolstad, Verdal, Tillerbyen, Strindheim og Steinkjer. Tidligere Alta IF-spiss Rune Ertsås spiller i sistnevnte klubb.

Ble tilbudt amatørkontrakt

Rekrutt-trener Mate Dujilo besvarte ikke A-sportens henvendelser i formiddag. A-lagstrener Rune Repvik har følgende å si om denne situasjonen:

– Frank Ailo Tangen har kvaliteter som vi synes er spennende, og vi hadde et sterkt ønske om å hente han opp i A-lagsstallen. Men vi ble dessverre ikke enige. Det gikk litt på type kontrakt og innholdet i avtalen, sier Repvik, som kun ville gi Tangen en amatørkontrakt, mens hovedpersonen selv var ute etter en proffkontrakt med klubben.

– At han ikke har trent med A-laget siden den gang er litt tilfeldig. Han har vært skadet i perioder. Samtidig er det naturlig for oss å gi andre sjansen når han signaliserer at han vil bort. Vi tenker først og fremst på de som vil være her, forteller Alta IFs hovedtrener.

Han lukker ikke døra helt for Tangen dersom han bestemmer seg for i bli i Alta.

– Vi la saken død da vi ikke klarte å bli enige om en avtale, men det betyr ikke at den er begravet for alltid. Vi skal ikke utelukke en ny dialog hvis ting endrer seg, avslutter han.