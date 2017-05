Skulle operere kneet – måtte fikse armen i stedet

Snowboardkjøreren fra Alta skadet kneet under trening på Trysil tidligere i vinter. Etter en MR-undersøkelse i Oslo ble det konstatert korsbåndsskade, og en operasjon var nødvendig for at Henriksen skulle bli helt bra igjen.

Falt på trening

Siden gang gang har han trent opp muskulaturen rundt kneet for å korte ned rehabiliteringstiden. Men før operasjonen, nærmere bestemt mandag i forrige uke, gikk det igjen galt for den talentfulle altaværingen.

– Jeg skulle ha en siste treningsøkt på brettet, og klarte å brekke hånda da jeg bomma på en landing. Så da jeg kom på sykehuset i Ringerike for å operere kneet som avtalt på torsdag, nektet de å utføre inngrepet. Jeg må nemlig ha to friske armer for å gå på krykker etter operasjonen, så da ble den utsatt. Nærmere undersøkelser viste at bruddet i armen var ganske ille, så da opererte de heller den. Nå har jeg fått satt inn en jernplate og noen skruer, og skal tilbake til sjekk om seks uker, forteller Martin Henriksen.

– Kjedelig

Det betyr at kneoperasjonen ikke blir utført før til sommeren, noe som gjør at Henriksen neppe er tilbake på brettet før i slutten av januar eller februar.

– Det er veldig kjedelig at det ble slik. Men jeg kan ikke gjøre annet enn å bite tennene sammen og fortsette treningen. Jeg må nok finne noen andre øvelser mens jeg venter på at bruddet i armen skal heles, men det skal gå fint. Jeg lar ikke dette knekke meg, for å si det sånn.

Han håper å kunne gjøre unna operasjonen før 10. juni.

– Jeg er inne i mitt siste år på toppidrettsgymnaset her på Geilo, og nå venter flere eksamener. Det hadde vært veldig greit å fått fikset kneet før jeg er ferdig her og reiser hjem til Alta.

– Hva skal du gjøre videre nå som du er ferdig på skolen?

– Først og fremst skal jeg reise hjem til Alta, bli frisk og fortsette opptreningen. Så satser jeg på å jobbe, tjene penger og så reise litt rundt for å konkurrere. Jeg har veldig lyst til å få med meg noen renn neste sesong selv om jeg trolig ikke er tilbake på brettet før i februar, avslutter han.