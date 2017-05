Brøt tapsrekka

TIL 2 - Alta 2 0-0:

Alta IFs rekruttlag har hatt en tøff sesongåpning med tre strake tap innledningsvis i den nye Norsk Tipping-ligaen, der Mate Dujilos mannskap holder til i avdeling 6. I går kom det første poenget. Alta 2 møtte Tromsø ILs andrelag på Alfheim, og «lokaloppgjøret» endte 0-0.

Må være tålmodig

Godt keeper- og forsvarsspill av blant annet A-lagsspillerne Maris Eltermanis, Aleksander Bjørnvåg og Andreas Markussen skal ha mye av æren for at det ble poeng i går. Sistnevnte har vært veldig skadeplaget de siste årene, og måtte gi fra seg kapteinsbindet til Mats Frede Hansen foran årets sesong. Nå trener han for fullt igjen, og håper på flere sjanser på A-laget. Men han stresser ikke.

– Akkurat nå nyter jeg bare hvert sekund jeg får spille. Det er fantastisk godt å være helt skadefri igjen, og kamptilbudet i klubben er kjempebra også for de som ikke spiller fast på A-laget. Nivået i denne divisjonen er høyt, så man får meget god matching. Men på sikt håper jeg selvfølgelig på spilletid i PostNord-ligaen, sier Markussen til A-sporten.

Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen og Thomas Braaten har hatt en svært solid start sammen, og Alta IF kjemper helt i toppen. Markussen har derfor ingen problemer med å forstå at trener Rune Repvik ikke gjør så mange endringer.

– Jeg har stor respekt for det Mats Frede, Øyvind og Thomas har gjort innledningsvis. Det er solide saker. Så lenge de presterer så godt, må jeg bare være tålmodig og fortsette å gjøre det bra på trening og i kamp på andrelaget. Sjansene vil komme. Da handler det om å være skjerpet og ta vare på muligheten. Det er en ny situasjon for meg, men jeg klager ikke, smiler midtstopperen fra Narvik.

Én stor sjanse

Mads Aimar Bakkeby var flyttet ned på midtstopperplass i mandagens oppgjør, så det var Bjørnvåg, Markussen og Bakkeby som utgjorde forsvarstreeren i 3-4-3-systemet.

– Jeg synes det fungerte veldig bra med oss tre bak og Maris Eltermanis i mål. Det var en kjempefin opplevelse å holde TIL 2 til uavgjort. Vi møtte et veldig godt mannskap, der eliteseriespillerne Jonas Johansen, Fredrik Michalsen og to-tre utlendinger som prøver å spille seg inn på A-laget var dominerende. Men guttene rundt oss gjorde en helhjertet og imponerende jobb, og da var det bare artig å være forsvarsspiller, sier Markussen.

Han innrømmer glatt at Alta-guttene ikke produserte all verden av sjanser i dette oppgjøret. Men de kunne tatt med seg alle tre poengene.

– Vi skapte få sjanser, men Tron Møller Natland, som var spiss for anledningen, hadde en fantastisk mulighet til å score. Han gjorde et rålekkert forarbeid med flere imponerende skuddfinter. Men da avslutningen omsider kom var energien gått litt ut av han, og skuddet var ikke godt nok. Men han gjorde alt selv, og det hadde vært en meget fin prestasjon dersom det hadde blitt scoring.

Han er glad for at rekruttene omsider fikk åpnet poengsaldoen.

– Etter tre tap var det godt med en opptur. Vi fightet godt og fortjente dette poenget. Hvis vi fortsetter å vise så sterk lojalitet og innsats bør det være gode muligheter for årets første trepoenger ganske snart. Det var veldig god stemning i garderoben i går, avslutter han.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 6

Alfheim stadion

Tromsø 2 - Alta 2 0-0 (0-0)

Gule kort: Fredrik Michalsen, TIL 2. Tron Møller Natland, Alta 2

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten IL

Tilskuere: 50

Alta 2s lag (3-4-3):

Maris Eltermanis - Aleksander Bjørnvåg, Andreas Markussen, Mads Aimar Bakkeby - Andreas Fossmo, Vebjørn Atle Skorpen (Asgrimur Ivarsson fra 90. min.), Marco Mauno Johannessen (Kenneth Thomassen fra 52. min.), Erlend Pedersen - Mathias Pedersen, Tron Møller Natland (Preben Amundsen fra 89. min.), Aleksander Kjellmann (Frank Ailo Tangen fra 76. min.)