Maks uflaks i kvaliken

22-38 mot Bergsøy ble fulgt opp av 20-30 mot Harstad og til slutt 22-34 mot Selbu. Dermed endte det med tre tap og fortsatt 3.-divisjonsspill for håndballdamene til BUL.

Trener Vebjørn Slettli mente før helga at oppgaven kom til å bli vanskelig, men var likevel forsiktig optimist dersom jentene spilte opp mot sitt beste.

– Vi var maks uheldig og mistet Amanda Brendgen som måtte ut med skade bare noen få minutter ut i den første kampen. Med det mistet vi vår viktigste spiller med tanke på tempo, sier Slettli som dermed måtte overlate mye ansvar til yngre jenter.

– Jeg skal ikke si at vi hadde vunnet noen av kampene, men er helt sikker på at det ville blitt langt mer jevnt om vi hadde hatt Amanda på banen, legger han til.

Overrasket over nivået

Selbu og Bergsøy tar turen opp til 2. divisjon etter at førstnevnte vant alle sine kamper og sistnevnte gikk videre på målforskjell etter 22-22 mot Harstad.

– Selbu og Harstad overrasket meg og var bedre enn jeg hadde trodd. At Bergsøy rykket opp på bekostning av Harstad var ikke riktig etter mitt syn, men Harstad ødela for seg selv og kanskje var det manglende kamptrening som ødela for dem, sier han.

Pregede jenter

De unge jentene var tydelig preget av at Brendgen måtte forlate banen tidlig i oppgjøret mot Bergsøy.

– Det var mye høye skuldre, men i de to siste kampene var ting bedre. Selv om det endte med store tap så er jeg virkelig stolt over det jentene viste i de to siste kampene. At vi mangler kamptrening var etter hvert tydelig, men vi tar med oss den erfaringen vi fikk og skal komme sterkt tilbake neste år. Vi har en ukg og talentfull tropp å bygge videre på, sier han.

BULs beste

Mens Therese Heggheim ble kåret til BULs beste mot Selbu gikk tittelen til Tonje Tauselv (19) i de to første kampene. Sistnevnte er glad for erfaringen de har med seg fra Tromsø.

– Vi vet i større grad hva som må til på dette nivået og er derfor klar på hva vi skal trene på det neste året. Så selv om vi naturligvis reiste til Tromsø med et lite håp så er det absolutt ingen krise med 3. divisjon et år til, sier honningsvågingen.