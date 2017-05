– Føltes som en seier

Kantspilleren vartet opp med to målgivende pasninger da BUL-damene tok et meget sterkt poeng borte mot Lyn, som ledet serien før søndagens match på Kringsjå kunstgress.

Takker publikum

– Det var en kjempespennende og utfordrende kamp. Lyn er et meget godt lag som spiller god fotball, og det ble en enda tøffere oppgave da de scoret to kjappe mål i første omgang. Men selv om vi lå under ga vi aldri opp. Troen på poeng var der hele tiden. Hele laget jobbet steinhardt og blødde for drakta, og det fikk vi betalt for. Vi jublet som at vi hadde vunnet da dommeren blåste for full tid, for det var akkurat slik det føltes, sier Johanne Bjørnå til A-sporten.

Hun ønsker også å rette en stor takk til de mange BUL-supporterne som fulgte oppgjøret fra tribuneplass.

– De var fantastiske. Vi ble heiet frem gjennom hele kampen, så det føltes som at vi spilte på hjemmebane, forteller hun.

Positiv sesongstart

Søndagens kamp var BULs tredje i 1. divisjon. De tapte serieåpninga borte mot Øvrevoll Hosle, slo Amazon Grimstad hjemme og spilte uavgjort i går. Bjørnå synes det har vært en meget positiv start.

– Selv om det ble tap i den første kampen, var vi ikke skremt over nivået. Vi følte selv at vi fikk en tilbakemelding på at vi hadde 1.-divisjonsnivået inne, og det fikk vi bekreftet da Amazon Grimstad ble slått i den andre serierunden. Dette er et lag som har opprykksambisjoner, så tre poeng der var i mine øyne en fantastisk prestasjon. Det var selvfølgelig ekstra stas å vinne den aller første hjemmekampen i 1. divisjon. At vi i tillegg tar poeng borte mot et sterkt Lyn-lag viser med all tydelighet at vi har noe i denne divisjonen å gjøre. Vi gleder oss til fortsettelsen, fastslår Bjørnå.

Hyller lagmoralen

Også BUL-trener Odd Inge Johansen er fornøyd med poengdeling mot Lyn.

– I går fikk vi to utrolig fine scoringer rett i fleisen, men kjempet oss tilbake og sikret ett poeng. Dette er en mentalt sterk gjeng står på i 90 minutter uansett hva resultatet er. Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med å slippe inn mål, men scoringer som vi var vitne til i denne kampen er vanskelig å gardere seg mot. I blant må man bare akseptere at motstanderen leverer angrepsspill og individuelle prestasjoner fra øverste hylle, sier Johansen.

– Den fantastiske lagmoralen ble avgjørende for kamputfallet. Det er imponerende å se hvor godt denne gruppa jobber sammen. Også har vi noen spillere med ekstreme ferdigheter som kan gjøre ting på egenhånd. Det er en god kombinasjon, smiler BUL-sjefen.