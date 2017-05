Sterkt bortepoeng

Lyn 2-2 BUL:

BUL fikk en svært vanskelig start borte mot topplaget Lyn. Maren Thoresen smelte inn to langskudd før det var spilt ti minutter på Kringsjå stadion. Runa Lillegård satte på turboen langs høyresiden etter halvtimen og reduserte med et skudd fra 13-14 meter.

- Lyn startet best og fikk to meget pene mål. Bossekop scorer etter å ha kjempet seg tibake. At Lyn leder er nok fortjent og det er forskjell på lagene. Men som vi har sagt før, Bossekop gir aldri opp. Det kan bli en spennende andre omgang, oppsummerte Støtt norsk kvinnefotballs facebookside.

Det fikk de rett i. Odd Inge Johansens lag kjempet seg tibake i kampen etter 68 minutter. Ann Solbritt Eira Logje var tilbake i startoppstillingen til BUL, og viste frem sin fremragende teknikk når hun rundet både forsvaret og målvakten før hun trillet inn utliigningen. Flere mål ble det ikke i oppgjøret, og BUL tok med seg et råsterkt bortepoeng mot opprykksfavoritten Lyn som også leder førstedivisjonen.

- I dagens kamp møter vi et veldig godt og spillende lag, vi er passive i første omgang og Lyn får styre det meste. Etter kort tid scorer Lyn med et flott frispark fra 20 meter, kort tid etter kommer et langskudd, 2-0. Vi kommer også på noen kontringer og til slutt klarer Runa Lillegård å sette ballen i mål. I 2. omgang kommer vi mye mer inn i kampen med masse fint spill og flere gode sjanser. Lyn prøver og prøver, men slipper ikke forbi den defensive jobben vi gjør! Vi jobber knallhardt og det resulterte i at Ann Solbritt plutselig er alene med keeper å gjør ingen feil! Dagens kamp endte i 2-2, et resultat som nesten føltes som en seier. Vi viser rå viljestyrke og mentalitet, og nok engang tar vi med oss litt mer erfaring inn mot neste kamp når vi får besøk av Kongsvinger, oppdaterer BUL på sin facebook-side.

Kampfakta:

1. divisjon kvinner

Kringsjå kunstrgress

Lyn 2-2 BUL (2-1)

1-0 Maren Thoresen (6. min)

2-0 Thoresen (11. min)

2-1 Runa Lillegård (30. min)

2-2 Ann Solbritt Eira Logje (68. min)

BUL (4-4-2):

Irene Pettersen - Oda Lillegård, Ida Sønvisen Suhr, Ida Grubben, Martine Romsdal - Johanne Bjørnå (Lea Hunsdal Fallsen fra 78. min), Amanda Sørensen, Ann Solbritt Eira Logje, Eline Hegg - Runa Lillegård, Guro Bell Pedersen