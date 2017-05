Tapte lørdagens kamper

Denne helga spilles det opprykkskvalifisering i Tromsø, der de to beste lagene får plass i 2. divisjon.

BUL møtte Bergsøy i lørdagens første kamp, og her tapte bossekopingene 22-38. Deretter var det Harstad som sto på motsatt banehalvdel. Også de ble for sterke for Vebjørn Slettlis håndballdamer. Harstad vant 30-20 og har fortsatt en mulighet til å rykke opp, men da må også noen andre resultater gå i HILs favør.

Toppkampen mellom Bergsøy og Selbu, som begge vant sine første kamper på lørdag, var ikke ferdigspilt da denne saken ble skrevet. Foran denne matchen toppet Selbu kvalifiseringspulja foran Bergsøy og Harstad, som alle hadde to poeng. BUL ligger sist med null poeng.

I tillegg til den nevnte toppkampen skal det spilles ytterligere to kamper på søndag. BUL møter Selbu, mens Harstad skal i aksjon mot Bergsøy.

I herrekvaliken, der det kun er tre lag som kjemper om de to ledige 2.-divisjonsplassene, har Bravo tatt et langt steg mot opprykk. De slo Sverresborg 36-27. De møter Skogn på søndag. Da spilles også oppgjøret mellom Skogn og Sverresborg. Tidligere Alta IF-spiller Eirik Engelsen er en del av Bravo-laget som kan møte nettopp Alta IF neste år hvis de rykker opp denne helga.