Ga fra seg ledelsen

BUL 2 - Porsanger 2-2: Lørdag ettermiddag var det klart for 2.-divisjonsoppgjør mellom BULs rekruttlag og Porsanger på Coop-banen. Hjemmelaget tok ledelsen da Emmy Olsen utnyttet en forsvarstabbe og satte ballen sikkert i mål. Guro Krempig økte til 2-0 tidlig i andre omgang, men PIL kjempet seg tilbake i kampen og scoret to ganger. Dermed ble det poengdeling i Bossekop.

Dette var BUL 2s andre uavgjortkamp denne sesongen. De spilte 2-2 mot Fløya 2 og tapte 1-3 for Tromsø da serien ble sparket i gang forrige helg. Tromsø er eneste lag som har vunnet sine to første seriekamper og topper tabellen. Tromsdalen kan overta ledelsen hvis de slår Alta IF i Finnmarkshallen lørdag ettermiddag. A-sporten kommer tilbake med resultatet fra den matchen så snart den er ferdigspilt.

