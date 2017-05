Fikk bank av serielederen

Alta IF - Tromsdalen 1-5:

Lørdag var det 2.-divisjonsmatch i Finnmarkshallen. Alta IF tok imot Tromsdalen, som serieåpnet med 7-0-seier hjemme mot Furuflaten for et par uker siden. De slo også 1.-divisjonslaget Øvrevoll Hosle ut av cupen nylig.

Gjestene fikk en bra start på kampen og ledet 2-0 før omgangen var halvspilt. De puttet ytterligere ett mål før pause slik at stillingen var 0-3 da lagene gikk i garderoben.

Andreomgangen startet heller ikke bra for Alta IF-damene. Etter bare tre minutter på banen økte TUIL til 4-0, og da var matchen i realiteten avgjort. Men Karianne Thomassen tente et ørlite håp med sin redusering etter 53 spilte minutter, og etter dette var hjemmelaget fullt på høyde med Tromsdalen spillemessig.