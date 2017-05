Heggeli i tidsnød

– Det er litt stress akkurat nå. Vi er fire stykker som springer rundt her for å få bilen kjørbar. Nå holder vi på å sette inn motoren, og jeg håper og tror at alt fungerer som det skal i morgen. Men det er ofte forskjell på teori og praksis, sier rallycrosskjører Bjørn Terje Heggeli.

Må endre kjørestil

Lørdag er det klart for den første NM-runden i rallycross, og for første gang satser altaværingen på å kjøre samtlige runder. Han har kjøpt ny bil, men motoren som fulgte med var større enn det Norge tillater i et norgesmesterskap. Dermed måtte han finne et annet alternativ.

– Jeg kjøpte bilen fra en svensk rallycrosskjører, og det er litt andre regler som gjelder der. Ikke bare måtte jeg skaffe ny motor – jeg ble også nødt til å gjøre bilen 120 kilo lettere. Så det har vært litt arbeid med å få kjerra NM-klar. Men jeg satser på at alt er som det skal være når vi møter til teknisk kontroll i kveld, smiler Heggeli, som ikke får testkjørt bilen før det braker løs.

– Jeg har prøvd bilen med den gamle motoren, og det fungerte fint. Det føltes veldig bra. Denne er mye mindre og lettere enn BMW-en jeg hadde tidligere, noe som gjør at den slipper i bakenden hvis jeg gasser for mye på. Men det er en vanesak. Som gammel scootercrosskjører er jeg litt for aggressiv inn i svingene, og det er noe jeg må jobbe med. Jeg har heller ikke så mye erfaring med oppsett på bilen, så det kan ta litt tid før jeg finner flyten. Men alt i alt er jeg optimistisk og gleder meg til å komme i gang, sier Heggeli.

Helt annet utgangspunkt

Han synes det er moro å kunne satse for fullt. Det koster mye penger, men med gode lokale sponsorer i ryggen og et mekanikerteam bestående av pappa Terje, Ronny Kristiansen og motorbygger Trond Stensbøl ser han lyst på fremtiden.

– Den gamle bilen var ikke direkte dårlig, men jeg visste at det var umulig å hevde seg helt i toppen. Nå har vi en mer konkurransedyktig bil. Når jeg nå stiller til start vet jeg at jeg kan slåss med de beste dersom jeg gjør en god nok jobb bak rattet, og det er en god følelse. Det blir forhåpentligvis en veldig spennende og innholdsrik sesong. Jeg får bare håpe at vi får alt til å fungere denne helga. Det hadde vært moro med en positiv NM-åpning, fastslår han.