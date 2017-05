Cathrine tok sjefsjobben

Cathrine Jensen tok nemlig ansvaret og blir den nye sjefen i bygdas idrettslag. Dermed er lederkrisen avblåst.

Altaposten kunne forrige uke forteller at Øksfjord IL sto fullstendig ribbet for frontfigurer. Arve Berntzen uttrykte stor bekymring for idrettslaget hvis ikke et styre kom på plass.

I går kom løsningen på et ekstraordinært årsmøte. Cathrine Jensen ble enstemmig valgt som ny leder for de to neste årene. Hun er ikke helt ny som idrettsleder, ettersom hun har vært varamedlem til hovedstyret, skriver ØIL på hjemmesiden.

Kai Edgar Flåten er valgt som nestleder og «mentor» for leder det nærmeste året. Hovedstyret består ellers av kasserer Liv Heidi Martinsen, sekretær Ståle Johansen, medlem Ulf-Rune Pettersen og varamedlem Roald Anthonsen. Som nytt varamedlem ble Heidi Wang valgt. I tillegg har Marit Olsen og Silje Sandøy sagt seg villig å tiltre styret som varamedlemmer/observatører.