– Hvis håret henger ned i cornflakesen er det ikke vits å kjøre på

Alta-gutten har byttet til allroundlaget og må bedre den fysiske kapasiteten. Det betyr knallharde stavtak i sporet til blant annet Martin Johnsrud Sundby. Det er en risiko, fastslår han fra samlingen på Sjusjøen.

– Det er sjelden at folk trener for lite i langrennsmiljøet. Det er en skummel felle, og det skal jeg være veldig obs på hele sesongen, sier Krogh til NRK.

Overfor kanalen fastslår han at han må finne fram til utholdenheten han hadde for ett og to år siden, da han var langt med stabil resultatmessig

Treanerteamet skal følge med TIL-gutten

– Hvis håret henger ned i cornflakesen på frokosten, så er det ingen vits i å kjøre på, sier Tor Arne Hetland til NRK.

Da er Finn Hågens regel:

– Jeg bruker å si en dag for hodet og en dag for kroppen, men tre er toppen, sier Krogh humoristisk.