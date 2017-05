– Artig opplevelse

– Man merket fort at dette er spillere som leverer på et skyhøyt nivå. De var veldig gode. De holdt høyt tempo i angrepsspillet, og trøkket skikkelig til i forsvar. Jeg var litt spent og nervøs før kampen, men det var en kjempeartig opplevelse. Det var morsomt at vi fikk sjansen til å møte dem, sier Parken til A-sporten.

Mads Stian Hansen har de siste årene jobbet tett med det norske kvinnelandslaget. Honningsvågingen skal ha en stor del av æren for at verdens beste kvinnelandslag kom til Alta for å kaste glans over åpningen. Etter fredagens trening, showkamp og autograføkt gikk ferden til nettopp Honningsvåg, der laget skal ha en nesten en ukes lang treningsleir.

– Det er moro å kunne være med på dette. Alta har fått på plass en prakthall, og det er synd at jeg flytter hjem før jeg har blitt skikkelig kjent med hallen. Det er et perfekt håndballdekke, flotte garderober og mulighet for mange andre idretter. Det er kjempebra for håndballen i Alta at det endelig står ferdig en ny hall. Det trenger de, sier Hansen, som snart flytter tilbake til Honningvåg etter mange år i Nordlysbyen.

Også landslagstrener Thorir Hergeirsson var imponert over hallen.

– Vi har reist verden rundt, og jeg kan med hånda på hjertet si at dette er en av de flotteste hallene vi har trent i. Å få være med på åpningen av en slik hall er stort for oss. Vi er hele Norges lag, og synes det er flott å få muligheten til å reise rundt og møte unge spillere og supportere. Takk for at vi fikk lov til å komme, sa den populære landslagssjefen til de mange altaværingene på tribunen.