Hentet til Danmark på kort varsel

Etter at han mistet bremsene og måtte bryte norgescuprittet som åpnet sesongen for snart to uker siden fikk Odin Foldvik Eikeland en opptur da telefonen ringte onsdag i forrige uke.

– Jeg fikk tilbud om å være med IK Hero til Danmark i helga og var kjapp med å bestille flybillett. Å få kjøre slike ritt er viktig erfaring så jeg måtte gripe sjansen, sier Foldvik Ekeland som startet både Grand Prix Viborg lørdag og Skive-løbet søndag.

Han var derimot ikke blant de vel 40 av 160 ryttere som fikk fullføre de to rittene.

– De avsluttende rundene før mål er korte så de tok ut oss som lå litt lengre bak. Lørdag var det faktisk kun tre nordmenn som fikk fullføre rittet, men selv om jeg ikke fikk sykle helt til mål er jeg fornøyd med prestasjonen.

En posisjonskamp

Sykkelritt i Danmark går naturlig nok i flate traseer.

– Det var litt uvant i forhold til det jeg er vant med i Norge. Mye vind, smale veier og paddeflat trase gjør at posisjoneringen blir ekstra viktig. Begge rittene ble brutale og det ble en posisjonskamp hele veien. Sitter man dårlig til i feltet har man ingen mulighet om det skjer ting lengre fram, sier han og legger til:

– Det jeg tar med meg etter norgescupen og spesielt disse rittene i Danmark er at jeg har de fysiske forutsetningene etter en smertefri vinter hvor jeg har vært sju-åtte uker på Mallorca fordelt på tre perioder. Men jeg er klar over at jeg fortsatt mangler litt på det taktiske, så med flere konkurranser og kanskje litt stang inn i stedet for det motsatte så kan det bli mange fine opplevelser denne sesongen.

Neste oppgave for kvibyværingen, som også i år sykler for Varanger sykkelklubb sammen med Frederik Wilmann og Dan Erik Hansen, kjæresten til triatlet Martine Hoaas fra Alta, er norgescuprittet på Eidsvoll om vel en uke.