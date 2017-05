Feiret islandshesten

– Etter å ha vært på årsmøtet i NIHF og fått vite at 1. mai er en felles dato for feiringa av islandshesten, fant vi i Vidir ut at vi ønsket å markere dagen her i Alta. Fordi dette er den siste store utfartsdagen på fjellet for folk flest, hadde det ingen hensikt å møte opp på sentrum. Derfor besluttet vi å møtes på Lathari, en fantastisk strand vi har her nord, sier initiativtaker Ingvild Pharm Bull, som også er leder i Vidir islandshestklubb.

Bål og kaffekos

Hun forteller at det første de måtte sjekke var flo og fjære.

– Skal man ri på fjærasjø, må man komme på rett tid. 1. mai var fjæra klokken 12.30, som var midt i blinken for oss, smiler Pharm Bull, som deretter sjekket værmeldinga.