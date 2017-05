Ble nedstemt på tinget

Sist helg ble regionstinget i Nord-Norge bandyregion gjennomført i Tromsø, og Alta innebandyklubb var representert ved nyvalgt leder Rune Østlyngen. På vegne av klubben kom han med et forslag til endring i seriesystemet i nord. Men selv om noen av klubbene støttet forslaget, var det flere som gikk imot. Dermed blir det fortsatt tre 2.-divisjonsavdelinger (Finnmark, Troms og Nordland) i stedet for én 1.-divisjonsavdeling.

– Vi har i likhet med TSI et intens ønske om å få tilbake 1. divisjon i Nord-Norge. Vi mener det vil gjøre innebandyen mer attraktiv for spillere, publikum og sponsorer. Dessverre fikk vi ikke gehør for dette, og må fortsette med en modell tilnærmet den vi har i dag. For vår del betyr det fem lag i serien og sluttspill. Vi er skuffet over at vi ikke fikk de andre klubbene med på endringen, men må bare riste det av oss og jobbe videre for å skape et så godt produkt som mulig, sier Østlyngen til A-sporten.

De fem klubbene som fortsatt er aktive i Finnmark er Alta, Karasjok, Kautokeino, Billefjord og Hammerfest.

– Den eneste endringen er at det blir to sluttspill. Serievinneren går rett til hovedsluttspillet, mens nummer to og tre møtes i en kvalik. Det samme skjer i Troms og Nordland slik at det blir totalt seks lag i sluttspillet.

Det er ikke så lenge siden Østlyngen ble valgt inn som leder i Alta IBK. Det er ikke første gang han har dette vervet, og den tidligere målvakten måtte øyeblikkelig ta tak i den økonomiske situasjonen i klubben.

– Det viktigste på kort sikt er å rydde opp i økonomien. Klubben hadde rundt 50.000 kroner i minus da det nye styret startet jobben. Vi har allerede klart å få inn litt penger, og føler at vi har god kontroll. Målet er å være gjeldsfri før serien starter opp i oktober. Det jobbes også med å signere et par nye spillere, og det ser ganske lovende ut. Selv om det ikke ble 1. divisjon tror jeg på en fin oppsving for klubben den kommende sesongen, avslutter han.