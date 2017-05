Snømasser til besvær

Fotballsesongen har startet opp i Finnmark, men det er fortsatt mange klubber som sliter med store snø- og ismasser på sine respektive arenaer. Dette skaper store problemer for Finnmark fotballkrets, som har ansvaret for at oppgjørene blir spilt. Men det er lite annet de kan gjøre enn å hjelpe klubbene med å finne nye kampdatoer. – Vi fleiper mye med søringene at de aldri er forberedt på at vinteren setter inn. Men vi er ikke særlig mye bedre her i nord når våren kommer. Vi er like uforberedt hvert eneste år. Det finnes hederlige unntak, men de fleste klubbene får maskinene ut på banene altfor seint. De venter for lenge, og da ender det som regel opp med at man må la naturen gå sin gang, sier daglig leder i FFK, Roger Finjord.

– Til neste år skal vi få sendt ut mail til alle klubbene i februar, der vi minner dem på at våren er på vei. Det virker som at det er noe man lett glemmer her oppe, ler den muntre øksfjordingen. Trøbbel i Hammerfest Bjørnevatn og BUL har hatt sine hjemmebaner kampklare i lang tid. Hammerfest sliter i den andre enden av skalaen. De får trolig ikke Breidablikk klar før nærmere 17. mai. – Dette er som sagt et tilbakevendende problem, og i Hammerfest, Tana og Kjøllefjord er det spesielt ille i år. Det går for så vidt greit å flytte matchene, men i for eksempel Hammerfest er det bare én bane. Det betyr at når arenaen er klar må det spilles kamper der mange ganger i uka, og det går utover de som skal trene. De blir «jaget» bort og må trene alternativt. Det er ingen ønskelig situasjon for noen, fastslår Finjord.

– Vi kan ikke spille den første delen av fotballsesongen på FIFA (fotballspill på Playstation eller Xbox, red.anm.). Vi må finne løsninger. Heldigvis har vi den beste til det i Rune Haugseth i fotballkretsen, smiler den tidligere kvinnelandslagstreneren. – Det er en krevende situasjon, og vi har forståelse for at det er vanskelig å spille fotballkamper utendørs i april. Så vi gjør alt vi kan for å få kabalen til å gå opp. Noen kamper blir flyttet, mens andre blir snudd. Det er hektiske dager på kontoret, men vi får det til, sier Haugseth til A-sporten.

