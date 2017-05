Får tips av legende

Kvinnelandslaget blir bare noen timer i Alta fredag før de drar videre på treningssamling i Honningsvåg. Men målvakttrener Mats Olsson returnerer og legger igjen noen ekstra timer i Alta torsdag i neste uke. Først får målvakter mellom 13 og 16 år en treningsøkt med den tidligere svenske landslagsmålvakten som de siste årene har vært trener for de norske landslagskeeperne. På kvelden står målvakter på 17 og 18 år for tur.

– De yngste skal gjennom en økt med dynamisk og teknisk trening, mens de eldste får være med på en økt med fokus på grunnbevegelser og skudd, sier styreleder i Alta IF, Mona Kvivesen.

Mellom de to øktene vil svensken ha en teoriøkt med mange av byens håndballtrenere.

– Alle målvakter og trenere i Alta er invitert, men for at vi skal ha god oversikt over interessen minner vi om påmeldingsfristen som er kommende fredag. Det gjelder både målvakter og for trenere, sier Kvivesen.