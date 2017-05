Nå venter ny mental test

Alta IF har fått en god start på den nye 2. divisjon etter at de i helga tok sin første trepoenger på bortebane da de slo KFUM 4-2. Sju av ni poeng er på konto og den forventede tøffe starten er unnagjort. I helga kommer Nybergsund på besøk til Finnmarkshallen, et lag som ikke er tippet blant de øverste lagene.

– Vi tok den første trepoengeren hjemme i serieåpningen. Etter uavgjort borte mot Bærum i kamp to klarte vi å vinne en bortekamp i helga. Dermed har vi tatt livet av alle viktige mentale utfordringer, nemlig det å sikre første seier på hjemmebane, bevise at vi kan ta poeng og vinne borte og ikke minst at vi har kommet godt igang. Nå må vi også vise at vi takler et favorittstempel, sier trener Rune Repvik og legger til:

– Alle forventer at vi skal vinne, og klarer vi å håndtere det ser det veldig bra ut. Tar vi derimot for lett på oppgaven i helga sparker vi oss selv i leggen.

Makhtar på tråden

Eirik Lund Holm kan garantere at hele spillergruppa er klar for å takle utfordringen.

– Det er ingen av oss som tar lett på noe som helst, sier den småskadde båtsfjordingen som startet på benken i helga og kom inn sammen med Makhtar Thioune ti minutter ut i andre omgang. 14 minutter senere var 2-1 snudd til 2-3.

At også Thioune tar helgas utfordring på alvor er tydelig.

– Han ringte meg søndag og pratet om hvor viktig det var at vi holder beina godt plantet på jorda foran helgas oppgjør. Så den erfaringa vi har i gruppa må vi bruke for alt det er verdt, sier Repvik før Lund Holm legger til:

– Makhtar ringte meg også, så det er tydelig at han er tent på oppgaven.

Tre nye fulltreffere

Vegard Båtnes Braaten satte tre scoringer i løpet av de to første kampene. I helga satte han tre nye og troner på toppen av toppscorerlista i avdelingen med seks fulltreffere.