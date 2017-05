Møter TIL i cupen

– Vi prøver å unngå lag som har møtt hverandre de siste tre årene, og med unntak av Innastrandens - Grand Bodø som møttes i 2014, har vi klart dette. Vi prøver også veksle litt på hjemme og borte på Toppserielagene, og sprer også reisebelastningen slik at det ikke blir de samme hver gang. Så er det sånn at de gode ambassadørklubbene også er med på å ta en reisebelastning for å promotere kvinnefotballen rundt om i Norge. Det er en vanskelig kabal, men vi håper oppsettet blir godt mottatt og at det blir mange fine kamper, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon, Rune Pedersen.

Fullstendig oppsett for andre runde i cupen:

Grei - Urædd

Stabæk - Fart

Lier - Kolbotn

Nanset - Lyn

Snøgg - Røa

Amazon Grimstad - Klepp

Arna-Bjørnar - Fyllingsdalen

Åsane - Avaldsnes

Kaupanger - Sandviken

Fortuna Ålesund - LSK Kvinner

Molde - Trondheims-Ørn

KIL/Hemne - Byåsen

Innstrandens - Grand Bodø

Fløya - Vålerenga

Tromsdalen - Medkila

BUL - Tromsø