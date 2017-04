Videre med begge lag

Lørdag og søndag ble det spilt første runde i norgesmesterskapet for 16-åringer. Alta IF og Kirkenes var de eneste finnmarkslagene som hadde meldt seg på i jenteklassen. I gutteklassen var det åtte lag som kjempet om avansement, og de ble delt opp i to puljer - der vinnerne møttes til finale.

I J16-oppgjøret mellom Alta IF og Kirkenes var det jentene fra Nordlysbyen som trakk det lengste strået. De vant 2-1 etter scoringer av Julie Abelsen og Kirsten Helsvig Nilsen. Alta IF er dermed klare for andre runde, der de møter vinneren fra Troms. Det er i skrivende stund ikke klart hvem det er.