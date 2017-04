Snudde kampen

Vegard Braaten ble den store helten med tre scoringer.

Hjemmelaget fikk en pangstart. Etter 12 minutter fikk midtstopper Doduo Gaye relativt uforstyrret heade inn 1-0.

Fortjent med tanke på at KFUM hadde overtak i banespillet, men Alta IF var giftige på kontringene.

På den måten ble det også utligning midtveis i 1. omgang, og det var naturligvis Vegard Braaten som fikset den biffen. En dårlig avklaring fra KFUM gjorde at ballen nokså tilfeldig landet inne i målfeltet og Braaten dundret til på halvvolley. Keeperen rakk knapt å løfte hendene.

KFUM hadde imidlertid mer å by på i luftrommet. Emil Ekblom vant en hodeduell i boksen fire minutter fø pause og dermed sto det 2-1 til pause.

Alta slo tilbake i 2. omgang. 20 minutter ut i omkampen utlignet Christian Reginiussen etter innlegg fra Runar Overvik, før Magnus Nikolaisen fikk en lettkjøpt straffe fire minutter senere. Vegard Braaten sørget for 3-2 ledelse på iskaldt vis etter at keeperen kastet seg feil vei.

KFUM presset på for utligning, men Alta-guttene sto i mot og sikret tre svært viktige poeng. Tre minutter på overtid hadde KFUM ballen i mål, men den ble annullert. I stedet rushet Alta IF opp på banen, der Vegard Braaten kunne sette punktum med sitt tredje mål for dagen.