Løpetid på Sandfallet

Den tradisjonsrike Sandfalljoggen er Altas mest populære løpskarusell. Men den starter ikke opp før tirsdag 30. mai. Det blir for lang ventetid for Alta IFs friidrettsgruppe, som håper flere rastløse altaværinger føler det på samme måte.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med Sandfalljoggen. Men det gjenstår fortsatt litt snøsmelting før de løypene er klare. I mellomtiden benytter vi oss av området rundt Finnmarkshallen, der forholdene for løpeturer allerede er meget gode. Vi har målt opp en løype på 1,66 kilometer som kan gjøres unna én eller flere ganger, og arrangerer tre løp som en slags oppvarming til Sandfalljoggen. Den første gjøres unna tirsdag i neste uke. Det er nok mange som gleder seg til å komme i gang med sesongen, og vi håper at de finner veien til Finnmarkshallen på tirsdag, sier Rolf Rantala til A-sporten.

Det er både start og målgang ved Finnmarkshallen. De som har lyst til å være med kan registrere seg ved inngangspartiet.

– Vi åpner for påmelding klokka 18.00. Hvis det er mange som dukker opp starter de yngste klokken 18.20, mens de litt eldre gir gass ti minutter senere, forteller Rantala.

30. mai går altså startskuddet for Sandfalljoggen. Her blir det arrangert fire løp før og fem løp etter sommerferien. I tillegg ønsker Alta IF å få gjennomført en konkurranse der deltakerne løper en mil. Dette blir i slutten av juni.

– Vi vet at det er stor interesse for løping i Alta, og vil forsøke å legge til rette for så mange konkurranser som mulig. Vi satser også på å få til noen bakkeløp, men dette er ikke helt i boks. Det er bare å følge med på våre facebooksider. Der legger vi ut informasjon om alle løp vi arrangerer, smiler Alta IFs løpsgeneral.