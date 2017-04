Gir ungguttene tillit

Midtstopper Joachim Fossmo har tatt over som spillende trener for Tverrelvdalen, men overlater gjerne plassen i startoppstillngen til klubbens unggutter.

– Jeg har slitt med skade og er i dag kun et suplement, men jeg har uansett et mål om å bruke ungguttene så mye som mulig. Vi er i et generasjonsskifte, slik mange andre 4.-divisjonsklubber også er, og ungguttene har løftet seg veldig den siste tiden, sier Fossmo som har fjorårets trener Tom Helge Thomassen som sin spillende assistent.

– Tom Helge er fortsatt en habil spiller som vi kommer til å bruke, men også han er der at han heller gir plassen til en unggutt framfor å spille selv. Vi har mange ung spillere med gode holdninger og ikke minst talent og ballferdigheter som overgår det mange av oss eldre hadde å vise til, sier Fossmo som i morgen tar guttene med til Finnmarkshallen der Hammerfest er motstander i serieåpningen.

Tenker ikke tabell

Med tanke på generasjonsskiftet ønsker ikke TIL-guttene å fokusere så mye på tabellen.

– Siden det ikke bare er vi som har byttet ut mange spillere er det vanskelig å vite hvor man står i forhold til de andre. Vi skal bruke denne sesongen til å fokusere på oss selv og utvikle oss som lag uten å legge for mye press på de yngste. Så får vi, etter å ha sett hvordan det går i år, heller sette mer konkrete mål foren neste sesong.

Mange å støtte seg på

Andreas Kalseth og Rainer Ojala blir utfordret av spesielt Mathias Pettersen (17) på stopperplass, men de yngste har flere veteraner å støtte seg på. En av dem er Preben Helgesen Einvik, som tidligere spilte i Alta IF, men har vært borte fra fotballen i mange år.

– Preben tok kontakt i januar og lurte på om han fikk komme på trening. Jeg kjente ikke til han og visste ikke hva han sto for siden han ikke var med da jeg selv kom til Alta. Det viste seg at han er en fin ledertype som tar tak og krever kvalitet. Nå mister han de første tre-fire kampene grunnet et brudd i hånda, men han skal prøve seg for fullt på trening i neste uke, sier Fossmo.

Også Svein Ove Thomassen, som er tilbake i TIL etter å ha trappet ned satsingen i Alta IF, er ute i starten av sesongen. En skulderoperasjon har satt han ut og det er per i dag usikkert når (og om) han kommer tilbake.

– Jeg håper han kommer tilbake og kan være med oss i mange år framover. Han kan bidra med både humør og kvalitet, sier TIL-treneren som også har Jan Erik Johnsen og Petter Dahle i bakhånd.

– De skal i første rekke spille med andrelaget, men jeg har satt dem opp i A-stallen da vi alltid kan stole på dem om behovet skulle dukke opp, avslutter Joachim Fossmo.

Spillerstall Tverrelvdalen IL herrer:

Keepere:

Jonathan Linnes

Phanu Romsdal

Forsvar:

Odd Magne Kristensen

Martin Ek

Joachim Fossmo

Rainer Ojala

Andreas Kalseth

Mathias Pettersen

Tobias Isaksen

Preben Helgesen Einvik

Rikard Ellingsen

Midtbane:

Svein Ove Thomassen

Thomas Kristensen

Joakim Medlie (kaptein)

Sverre Nilsen

Kristian Thomassen

William Arnesen

Jan Erik Johnsen

Tom Helge Thomassen

Angrep:

Nils Kristian Utsi

Stein Arne Mannsverk

Jørgen Nord

Petter Dahle

Støtteapparat:

Hovedtrener: Joachim Fossmo

Assistenttrener: Tom Helge Thomassen

Oppmann: Geir Roger Bakken