Lett videre i cupen

BUL og Porsanger skulle etter planen møttes til cupkamp på Coop-banen i kveld. Men PIL-trener Reidulf Høybakken fikk ikke spillerkabalen til å gå opp, og ga dermed Finnmark fotballkrets beskjed at de ikke kunne stille lag. BUL tok seg dermed videre til andre runde i norgesmesterskapet for kvinner på enkleste vis, nemlig seier på walkover.

– Det er veldig vanskelig for oss å få samlet laget, og det er ikke fordi vi ikke vil spille kampen. Vi synes det er kjedelig å miste cupkampen, for vi hadde trengt kamptrening før sesongstarten, sier Reidulf Høybakken til iFinnmark.no.

Flyttet frem og tilbake

BUL-trener Odd Inge Johansen er ikke veldig imponert over hvordan Høybakken & co har håndtert dette.

– Da oppsettet var klart ble cupmatchen terminfestet til onsdag 26. april, altså i dag. PIL-ledelsen ringe da oss og lurte på om det var mulig å flytte kampen til en helg, da de sliter med å samle spillerne i ukedagene. Dette var cirka en måneds tid siden. Vi hadde en plan for sesongoppkjøringen, men fant ut at det kunne passe å spille kampen palmehelga. Det gikk de med på. Så vi ble enige om å møtes til dyst fredag 7. april. Men kvelden før kampen ble vi igjen kontaktet av Høybakken, som ikke hadde nok spillere tilgjengelig. Da kom vi frem til at oppgjøret måtte spilles på den opprinnelige kampdatoen, noe PIL da virket fornøyde med, sier Johansen til A-sporten.

– Gjorde det vi kunne

Alt tydet på at det skulle spilles cupkamp på Breverud. Men fredag i forrige uke ble BULs hovedtrener kontaktet av fotballkretsen, som hadde fått beskjed fra PIL om at de ikke kunne stille på Coop-banen i dag. Dermed ble kampen satt til 3-0-seier og BUL-avansement til andre NM-runde.

– Jeg leste at Reidulf mente vi kunne spilt kamp rett før påske. Da passet det for dem. Men vi hadde lagt opp et spesifikt opplegg inn mot seriestarten i 1. divisjon, og gitt spillerne noen fridager før vi gjorde unna siste finpuss. Jeg mener vi har strukket oss langt i denne saken, og gjort det vi kan for å tilpasse oss Porsangers ønsker. Men til syvende og sist må vi jo tenke på oss selv. PIL har fått mer enn nok av sjanser til å spille denne kampen, mener Odd Inge Johansen.