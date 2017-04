Gir Thioune sjansen

Det bekrefter hovedtrener Rune Repvik noen timer før det skal spilles cupkamp i Finnmarkshallen mellom Alta IF og Senja.

– Han skal til en siste undersøkelse nå, men alt tyder på at han er kampklar. Så med mindre fysioterapeuten kommer med en kontrabeskjed vil han få sin Alta IF-debut i kveld. Men om det blir fra start eller som innbytter har vi fortsatt ikke bestemt, sier Rune Repvik til A-sporten.

Thioune tar trolig plassen til Christian Reginiussen, som med hundre prosent sikkerhet ikke spiller cupkampen. Midtbanespilleren er opptatt med eksamen i Trondheim, og vil ikke være på plass i Finnmarkshallen onsdag kveld.

Er favoritter

Alta IF holder som kjent til i PostNord-ligaen avdeling 1, mens onsdagens NM-motstander spiller til daglig i Norsk Tippinng-ligaen avdeling 6, der Alta IFs rekruttlag holder til. Hjemmelaget har fått en bra start på sesongen med seier hjemme mot Follo og uavgjort borte mot Bærum. Senja har én seier og ett tap på sine to første seriekamper. Verken Alta IF eller Senja har vært gjennom kvalikkamper i vinter, så dette årets første cupmulighet for begge.

– Vi er favoritter og har et sterkt ønske om å ta oss videre i cupen. Så det ligger i kortene at vi går offensivt til verks og satser på en tidlig scoring, kommenterer Repvik, som er forberedt på en tøff batalje.

– Vi vet av erfaring at dette er vanskelige kamper, så vi må opptre prefesjonelt og seriøst for å lykkes. Hver kamp lever sitt eget liv. Men vi har forberedt oss godt, og spillerne vet hvor moro det er å være med på et lengre cupeventyr. Norgesmesterskapet betyr enormt mye for både spillerne, klubben og publikum.

Gjør tre-fire endringer

Repvik forteller at det vil bli endringer på laget i kveld, men ikke på alle plasser.

– Vi kommer nok ikke til å gjøre med keeperplassen, der Daniel Rojas har vært meget solid i sesonginnledningen. Men jeg ser for meg at tre-fire «nye» spillere får sjansen mot Senja. Det handler om å få flere i gang, forteller Alta IF-sjefen.

Allerede førstkommende lørdag venter en ny seriekamp. Da møter Repvik & co KFUM Oslo på bortebane.

– Vi har enkeltspillere som bruker lengre tid på å restituere seg, og det er sånt vi må ta hensyn i disse midtukekampene. Vi får se hvilke grep vi gjør i kveld. Uansett hvem som starter håper og tror jeg på en fin og underholdende cupkamp i Finnmarkshallen i kveld, avslutter han.

PS! A-sporten følger cupkampen med liveoppdatering på Altaposten.no. Oppgjøret starter klokken 18.00.