Tok utfordringen på strak arm

Hun gjorde unna det 28 kilometer lange rennet fra Suolovuopmi til Gargia sammen med Tove Øygard Hienerwadel, som kan fortelle om en fantastisk fin skitur over fjellet.

– Vi hadde det rett og slett utrolig hyggelig. Sinitia har ikke gått veldig mye på ski tidligere, men hun er en tøff og seig jente. Så jeg var aldri i tvil om at hun ville klare det, sier Tove Øygard Hienerwadel til Altaposten.

De gikk sammen til Reinbukkelvhytta palmehelga, så 12-åringen fra Syria var godt forberedt.

– Hun har deltatt på skiskolen i Kaiskuru noen ganger, og synes det er veldig moro. Så da ideen om å delta i Bæskadesrennet dukket opp sa hun øyeblikkelig ja. Dette var hennes andre langtur, og jeg må si at jeg er skikkelig imponert over henne. Hun synes ikke selv at hun er spesielt tøff bare fordi hun går på ski, men det er klart at andre mener det med tanke på hvor hun kommer fra. Jeg stortrives i hvert fall i hennes selskap, smiler Øygard Hienerwadel.

Avslutning i morgen

Det er Einar Suhr som har hatt ansvaret for skiskolen der Sinitia Hadad har vært fast deltaker siden oppstarten i mars. Og det var han som foreslo at hun kunne delta i Bæskadesrennet.

– Sinitia har hatt en kjempefin utvikling siden vi begynte, og jeg synes det er artig at hun liker det så godt. Man så fort at hun hadde prøvd seg litt på ski tidligere. Jeg tenkte at dette rennet ville passe henne perfekt, og det var flott at hun tok utfordringen, kommenterer Suhr, som selv deltok i det tradisjonsrike turrennet for 46. gang.

– Jeg måtte operere kneet i fjor, og jeg er fortsatt ikke helt bra. Så det ble en rolig tur, forteller Suhr, som har hatt mellom ti og tolv nye landsmenn på disse kursene.

– Vi har hatt fem-seks økter i vinter, og skal ha avslutning i morgen. På det meste har vi hatt tolv stykker på trening, men det har variert litt. Sinitia har imidlertid vært veldig ivrig, og hun har også fått moren sin med på kurset. Hun hadde aldri gått på ski før hun dukket opp her, og det er litt artig at også hun begynner å få det til, fastslår han.

Krogh til topps

Det var for øvrig verdensmester Finn Hågen Krogh som vant konkurranseklassen. Han brukte én time, tre minutter og 44 sekunder på distansen. Daniel Strand ble nummer to, mens Henrik Arntzen Joks tok tredjeplassen. I dameklassen var det Henriette Heitmann Mikkelsen som var kjappeste løper. Hun ble klokket i mål på tiden 1.18.41. Magni Klevstad Jakobsen ble nummer to.