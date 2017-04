Tapte serieåpninga

Kirkenes - BUL 2-0:

Lørdag var det klart for første serierunde i 4. divisjon Finnmark, og BUL reiste østover for å møte KIF i serieåpninga. Det ble en litt for tøff oppgave for Jon Steinar Eriksens unge mannskap. Jørgen Nilsen Jerijærvi og Audun Grønbech Bednarczyk sørget for at Kirkenes vant 2-0 over BUL. Brage Andreassen hadde målgivende pasning på begge scoringene, ifølge Kirkenes IFs facebooksider.

BUL stilte med følgende lag:

Eirik Andreassen - Brikt Lyngedal, Isak Sveen, Andreas Sende Hansen, Lars Mølmen Isaksen, Kristian Skorpen Andersen, Aksel Johannes Karlstrøm, Jon Steinar Eriksen, Thomas Skarshaug Pedersen, Bikal Tiwari, Elias Wold Melo