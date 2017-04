Rekruttene fikk bank

Harstad - Alta 2 3-0:

Alta IFs rekruttlag tapte knepent 0-1 for Mjølner i serieåpninga sist mandag, og satte denne helga kursen for Harstad for å sikre årets første poeng i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6. Slik gikk det ikke. To scoringer av Nikica Kosutic og en nettkjenning signert Sander Finjord Ringberg sørget for at hjemmelaget vant komfortabelt 3-0 over gjestene fra det kalde nord.

Alta 2 stilte med følgende lag:

Alexander Ellingsen - Aleksander Wikevand Bjørnvåg, Tron Møller Natland, Andreas Fossmo (Kenneth Thomassen fra 46. min.) - Asgrimur Hervin Ivarsson (Aleksander Kjellmann fra 66. min.), Vebjørn Atle Skorpen, Mads Aimar Bakkeby, Erlend Pedersen - Preben Amundsen (Kristian Lampe fra 85. min.), Frank Ailo Anti Tangen, Mathias Pedersen

Andre kamper i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6:

Lørenskog - Funnefoss/Vormsund 5-0

Tromsø 2 - Skjetten 2-3

Sortland - Skjervøy 2-1