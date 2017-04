Hedrer klubbhelt

Finn-Hågen Krogh og to andre av stefettheltene fra VM stilte til start under et minneløp på Kvaløya i dag, skriver iTromsø.

Jan-Tore Skjærviks minneløp het opprinnelig Finnvikrennet, men ble omdøpt etter at klubbhelten omkom i en skredulykke for fire år siden

Fredag fikk arrangørene en henvendelse fra landslagssmører Arne Markus Svendsen om Finn-Hågen Krogh, Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth kunne få delta. Den norske landslagstrioen har vært i Bardu og testet ski foran neste sesong denne uken.

– Det er helt rått! Det må jeg si. Det var helt utrolig å høre, sa sønnen Rune Brenn Skjærvik til iTromso.

Alta-gutten Finn-Hågen Krogn, som deltok i renn i Ofoten i påsken var ikke tung å be.

– Vi hørte det var et minneløp der med en bra historie bak, så det er artig å gå slike løp. Vi prøver å få med oss mest mulig skirenn på denne tiden, sier han til avisa.