Vil bruke et par år på utvikling

– Vi har et yngre mannskap enn i fjor og selv om vi naturligvis ønsker gode resultater er fokuset vårt å bygge noe for framtiden. Vi er neppe gode nok til å kjempe i toppen, men klarer vi å plukke jevnt med poeng og utvikle spillere slik at vi kan være i toppen om et par år så er vi fornøyde, sier spillende BUL-trener Jon Steinar Eriksen.

I år som i fjor starter BUL-herrene med bortekamp mot Kirkenes. Den gangen endte det med 0-4-tap og guttene har dermed mer enn cuptapet fra tidligere i vinter (1-4) å revansjere når de serieåpner lørdag.

– Ser vi på fjorårssesongen så har vi vel stort sett noe å revansjere overfor samtlige motstandere, sier trener Jon Steinar Eriksen med et smil.

– Men de tre siste årene har vi ikke lyktes i Kirkenes. Vi satser på å gjøre det bedre i år selv om vi vet det blir tøft, sier midtbanesjefen som deler treneransvaret med Roger Lorentsen. Sistnevnte har forøvrig sønnene Brikt og Arve L. Lyngedal som nye spillere i troppen.

I 2015 tapte BUL 5-0 borte mot KIF og året før hele 7-2. Det betyr 2-16 på Kirkenes stadion de tre siste sesongene.

Mye ungt

BUL hadde en lav gjennomsnittsalder allerede i fjor, men ligger enda lavere i år til tross for at de yngste er blitt ett år eldre. Mange av de som dro opp snittet er nå borte, deriblant Ole Christian Stamnes (32), Martin Strøm (31) og Martin Overvik (33)

– Tar vi med meg selv er snittalderen i dag 21 år. Uten meg er den nede mot 20, sier Eriksen (33).

Lars-Gøran Iversen (28 i år) gjør comeback og er nesteldst på laget sammen med Kristian Skorpen Andersen. Deretter kommer 92-modellen Anthony Logje, som var tilbake på banen i august i fjor etter et lengre skadeavbrekk, samt jevngamle Nicolai Skorpen Stokvik som på grunn av helgejobb ikke kan bidra i alle kampene.

– 96-modellene Brage Angell og Steven Bjerring Hansen må, sammen med 95-modellen Aksel Karlstrøm, innfinne seg i at det forventes mer av dem nå som de er i sitt tredje år i A-stallen, avslutter Eriksen som også får glede av Eskil Overvik i hvert fall i starten av sesongen inntil han avgjør hvor han vil satse håndball neste sesong.

BULs spillerstall 2017

Keepere:

22 Eirik Andreassen

1 Jonas Svendsen

99 Olger Hagalid Berntsen

Forsvar:

5 Brage Angell

6 Isak Sveen

21 Kristian Skorpen Andersen

23 Nicolai Skorpen Stokvik

15 Andreas Sende Hansen

3 Brikt L. Lyngedal

Midtbane:

8 Steven Bjerring Hansen

14 Jon-Steinar Eriksen

12 Arve L. Lyngedal

18 Sander Schjølberg

25 Christian K. Rasmussen

33 Thomas S. Pedersen

10 Aksel Karlstrøm

Angrep:

24 Mathias Nyberg

31 Anthony Logje

20 John Mahtte Gaup

11 Eskil Overvik

9 Lars-Gøran Iversen

Støtteapparat:

Trenere:

Jon Steinar Eriksen og Roger Lorentsen

Keepertrener: Vegard Fagerhaug