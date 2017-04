Desperat jakt på nye lokaler

De to siste årene har Alta turnforening fått lov å drive aktivitet i tomme lokaler på Parksenteret i Alta sentrum. Disse lokalene skal nå leies ut, noe som betyr at Henriette Bismo Eilertsen & co må flytte ut.

– Vi er utrolig takknemlig for at Parksenteret har latt oss oss bruke disse lokalene kostnadsfritt. Jeg kan ikke få rost dem nok. Dette arealet har vært uunnværlig for oss de to siste årene, sier turnlederen til A-sporten.

Trenger et nytt sted

Hun har full forståelse for at de må ut nå som nye leietakere står klare til å etablere seg i bygget. Men det skaper samtidig store problemer for turnerne i Nordlysbyen, og da først og fremst de yngste utøverne.

– Kommunen har skaffet oss timer i den nye idrettshallen, og vi setter stor pris på det. Det betyr mye for våre konkurranseturnere som skal delta på flere spennende stevner i juni og juli. Men vi klarer ikke å skvise mer enn 300 turnere inn på de timene vi har fått tildelt i de ulike hallene og gymsalene rundt om i Alta. Totalt har vi 576 unger i aktivitet, og mange av disse har trent på Parksenteret. Vi ønsker å fortsatt kunne gi et tilbud til alle, men da er vi avhengig av å finne et nytt lokale. Vi har prøvd å finne et egnet sted. Dessverre har vi ikke lyktes så langt, forteller Bismo Eilertsen.

Kamp om treningstimene

Selv om den nye hallen står klar til bruk tviler turnsjefen på at de får tildelt nok timer til å opprettholde aktiviteten uten at de får tak i et eksternt lokale.

– Det er veldig mange som trenger mer plass og flere treningstimer. Nyhallen vil nok hjelpe på, men det kommer ikke til å holde. Fristen for å søke timer går ut 15. mai. Vi vil legge inn våre ønsker, så får vi se hva det holder til. Men vi gir ikke opp jakten på et nytt lokale.

Turnforeninga trenger et areal på minimum 20x20 meter.

– Vi håper i det lengste at det finnes noen i Alta som har et slikt lokale de kan låne bort. Det hadde betydd enormt mye for oss. Det vil være et tilbud for de yngste som stort sett bare trener på matter, sier hun.

Kan bli redusert tilbud

Hun prøver ikke å tenke for mye på hva konsekvensene blir dersom turnforeninga ikke lykkes i jakten på nytt lokale.

– Jeg liker ikke tanken, men i verste fall vil tilbudet for aldersgruppene 3-4 og 5-6 år forsvinne. Dette er et fryktelig skremmende scenario for oss som veldig gjerne vil opprettholde dette tilbudet. Som ikke det er nok har vi 190 barn på venteliste, og det vil være en helt umulig oppgave for oss å finne plass til disse ungene uten tilstrekkelig med treningsareal. Men vi forsøker å være positive. Vi håper i det lengste at det ordner seg, avslutter hun.