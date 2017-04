Ute av EM-troppen

Tidligere BUL-spiller, nå sjef for J17-landslaget, Børje Sørensen fant ikke plass til Martine Romsdal i EM-troppen. Men han forteller til Altaposten at hun var med i diskusjonen helt til det siste.

– Vi hadde en liten prat på den siste samlingen om at det er veldig jevnt om den siste backplassen og dessverre ble det sånn at Martine til slutt falt ut av EM-troppen. Akkurat nå har hun det kanskje litt kjipt, men hun kommer til å få gode opplevelser med BUL den neste tiden. Får vi derimot forfall fra en av backene står hun sterkt og jeg håper hun er klar dersom vi må hente henne inn, sier Sørensen.

– Jeg er absolutt klar, men skulle naturligvis helst sett navnet mitt på uttaket, sier Romsdal som ikke legger skjul på at hun var skuffet da EM-troppen ble offentliggjort i går.

– Jeg var veldig skuffet, men i dag har jeg lagt det bak meg og har fokus på å prestere for BUL. Spennende utfordinger venter oss den neste tiden og mandagens kamp viste at man må være skjerpet noe jeg dessverre ikke var god nok på i 1.-divisjonsdebuten, sier hun.

Må utvikle seg offensivt

Landslagssjefen, som tar jentene med til Tsjekkia 28 april der Nederland, Irland og England venter i puljespillet, sier varierende offensive kvaliteter gjorde at Alta-jenta må bli hjemme.

– Hun er først og fremst en veldig god forsvarer, mens hun ikke er like god offensivt. Når vi i tillegg har en veldig god høyreback har vi brukt henne på venstresiden og da forsterkes dette, men jeg vet via henne selv og BUL-trener Odd Inge Johansen at det jobbes hardt med den offensive delen, sier Sørensen før han avslutter:

– Martine startet mot USA, kanskje verdens beste J17-landslag, og hun er fortsatt landslagsspiller noe mange tusen der ute ikke er. Det vil ikke overraske meg om hun snart er tilbake.

Romsdal bekrefter både at hun må utvikle seg offensivt og at hun ikke har noen planer om å gi opp landslaget.

– Jeg er helt enig i at jeg må utvikle mitt offensive spill og det er noe jeg jobber med. Men jeg gir meg aldri og vil ikke godta at jeg har spilt min siste landskamp, avslutter BUL-backen.