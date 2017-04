Får sesongen ødelagt

Triatleten Gunhild Berntsen (40), altakvinne bosatt på Sicilia, var på en treukers treningsleir på Mallorca da hun merket at kroppen ikke responderte på vanlig måte. Etter en tur til legen og flere blodprøver senere ble det konstatert et stoffskifteproblem.

– Jeg har fått vite at problemet ligger i skjoldbrukskjertelen, men jeg skal til legen i ettermiddag og håper å få svar på flere prøver, sier Berntsen som i disse dager kun får trene lett styrketrening.

Ikke listefyll

Selv VM som går av stabelen så seint som 9. september står i fare.

– Det jeg har hørt til nå er at det kan ta opp mot et halvt år før medisinene virker godt nok til at jeg kan trene skikkelig. Når gode resultater alltid er målet betyr det at både Ironman Haugesund og Norseman utgår. Jeg har enda et lite håp om å rekke VM, men da må jeg komme meg i full trening igjen tidlig i sommer. Jeg stiller ikke til start for å fylle bunnen av resultatlistene.

8. mai reiser hun til Volvat i Oslo for å få en «norsk vurdering» av situasjonen og for å få mer informasjon på eget morsmål.

Dramatisk endring

– Alle prosesser i kroppen går for fort og selv når jeg sitter stille føles det som om jeg er på joggetur. Det er veldig slitsomt, sier hun og legger til:

– Hvis jeg derimot prøver meg på en rolig løpetur stiger pulsen kjapt til 170 og da er det faktisk fare for hjerteflimmer. Så jeg må smøre meg med tålmodighet og se an formen utover våren, sier Bernsten som på treningssamlingen på Mallorca var oppe i 28 til 35 ukentlige treningstimer.

– Det høres kanskje mye ut, men for meg er det ikke så fryktelig mye. Men når jeg har trent så mye som jeg har gjort i stort sett hele mitt liv så er det vanskelig å oppleve en så dramatisk endring i livsstilen.

Raste ned i vekt

Hun forteller at matchvekten på normalt 58-60 kilo på kort tid er redusert til 52. Hvilepulsen som normalt er så lav som 43 har den siste tiden vært oppe i 88.

– Jeg spiser mye og kraftig kost og reagerte tidlig på at jeg sleit med å holde vekta, sier Berntsen som etter at hun la ut et innlegg på bloggen sin er blitt kontaktet av flere som har opplevd det samme.

– Mange jenter, spesielt mellom 20 og 40 år, sliter med dette, men at så mange toppidrettsutøvere opplever det samme overrasket meg litt. Noen sliter med denne sykdommen i mange år og kanskje livet ut, men jeg kan ikke tenke på det. Jeg vet naturligvis ikke hvordan dette rammer meg, men jeg håper jeg blir frisk og klarer å komme meg tilbake i konkurranseform, aller helst før VM, avslutter triatleten som tidligere i karrieren har flere europamestertitler i militær femkamp.