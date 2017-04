Drakttrøbbel i Alta IF-leiren

Som mange sikkert fikk med seg spilte tomålsscorer Vegard Braaten i drakta som egentlig var tiltenkt Makhtar Thioune da Alta IF slo Follo 2-0 på mandag. Det ble klistret på et to-tall slik at det ikke skulle bli kluss med nummeret. Grunnen til det var at Braatens egen drakt var alt for stor. Og han var ikke den eneste som ble utstyrt med en spillertrøye som ikke passet i det hele tatt.

– Vi har heldigvis vært borti lignende tidligere, og vet at dette er sånt som kan skje. Til alt hell fikk vi prøvd draktene som kom rett fra trykkeriet dagen før kampen, og irriterte spillere fikk luftet frustrasjonen før selve kampdagen. Det hadde vært utrolig kjipt hvis dette hadde ødelagt deler av mandagens kampforberedelser, sier trener Rune Repvik til A-sporten.