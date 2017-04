Braaten sørget for drømmestart

Alta IF sesongåpnet hjemme mot Follo søndag ettermiddag. Cupfinalisten fra 2010 var Altas første motstander i den nye andredivisjonen, som nytt av året kun består av to avdelinger.

Rune Repvik og Vidar Johnsen har byttet formasjon til den noe uortodokse 3-4-3 i forkant av denne sesongen. Den favoriserer blant annet løpssterke Runar Overvik, som spilte en god kamp på høyrekanten. To ganger serverte han Vegard Båtnes Braaten, som virkelig virker å være i storslag. Reisaværingen klinket først inn et skudd fra skrått hold, før han dro av en Folloforsvarer og banket inn 2-0 i det lengste hjørnet. Hans to nettkjenninger sikret Alta IF en strålende start på sesongen.

-Vi var gira i dag. Brukbar start og de første 20. minuttene ruller vi over Follo, før de kommer litt inn i kampen igjen. Etter pause er vi der igjen. Vi får to mål og kunne kontret inn flere mål. 2-0 i premieren er fantastisk, sier tomålsscoreren til Alta IFs facebooksider.