Pihjala med dobbeltriumf

Finnen Aki Pihlaja forsvarte fjorårets seier under Kara-X-crossen påskeaften. Han og Martin Moland var i en egen klasse i Pro Open. Finnen fikk raskt noen meter ned til Moland og holdt ledelsen helt ut. Alexander Væraas ble nummer tre, mens Edvard Moland ble nummer fire.

Pihlaja vant også røverheatet, hvor pro stock og open kjører sammen. Martin Moland ble nummer to også her, mens Joachim Olsen tok tredjeplassen.

- Det var nærme. Jeg lå bak og pushet han, men det holdt ikke helt og det var bare en vinner i dag, han var sterk fra start, sa Moland til iFinnmarks direktesending og kikket bort på Pihlaja. Finnen ble tidligere denne sesongen nummer to i VM. Videre skrøt han av banen de hadde bygd i Karasjok, som var preget av mange store hopp.

Malene Trosten Andersen var eneste deltaker i kvinneklassene. Niillas Issat Hætta fra Kautokeino vant Påskecrossen i Kautokeino fredag, og fulgte opp med seier i semi pro stock foran Emil Hägg og Juho Virmakoski.

Altaværingene Emil Mikalsen og Jan Even Romsdal knivet mot hverandre i rekruttklassen, hvor førstenevnte var raskest.