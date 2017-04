Hentet inn 40 sekunder og vant spurten

Verdensmesteren Finn Hågen Krogh fra Tverrelvdalen viste hvem som var sjefen da han hentet inn over 40 sekunder og spurtslo den hardeste konkurrenten Snorri Einarsson fra Tromsø Skiklubb, opprinnelig BUL-gutt fra Alta

Krogh vant det 21 kilometer lange Spanstind Rund fra Tennevoll i Lavangen, over fjellet innom Gratangen og til mål på Lapphaugen i Lavangen.

I starten var ikke Krogh den meste aktive, men fulgte rolig bak. På fjellet ved matstasjonen var Einarsson og Erik Valnes fra Bardufoss 40 sekunder foran Krogh.

Det samme var avstanden åtte km før mål foran de to siste stigningene. Men i de siste kilometerne over Bukkemyra/Gratangsfjellet hentet han inn sekund for sekund og i mål ble avstanden til Einarsson på over to sekunder. Sluttiden ble 1.07.38. Erik Valnes tapte mye og var 3,22 minutter bak.

Anna Svendsen, Tromsø skiklubb vant oppskriftsmessig på 1.18.05 foran Line Elise Heimsdal, Bardu med 1.26.40 og Ida Storjord Tovås, Fjell skilag på 1.29.15.

Løyperekordene for både damer og herrer var et stykke unna. Vekslende vær og føre med sterk vind på Fjordbotneidet og over til Lapphaugen, gjorde at det ble litt vanskelig.

Men Spanstind Rundt ble rekordstort med hele 456 deltakere, hvorav 78 i konkurranseklassene.