Flere sentrale spillere har enten trappet ned eller funnet seg andre arbeidsgivere denne vinteren. Den lokale superduoen Kjetil Thomassen og Svein Ove Thomassen valgte å legge toppidrettssatsingen på is etter den skuffende fjorårssesongen, og Alta IF har også mistet Mathias Dahl Abelsen, Sega Ngom og Thomas Torgersen til andre klubber.

Mange nye fjes

Det skulle kanskje tilsi at hovedtrener Rune Repvik har en svekket tropp når 2017-sesongen innledes. Men Alta IF-sjefen ser det ikke på den måten. Klubben har nemlig sikret seg underskriften til den spanske sisteskansen Daniel Mederos Rojas, stopperkjempen Thomas Båtnes Braaten, tidligere tippeligaprofil Makhtar Thioune, talentfulle Marco Mauno Johannessen, midtbanepropellen Mathias Nicolaisen og den lynraske angrepsspilleren Eirik Lund Holm. I tillegg har de hentet Dag Andreas Balto hjem på permanent basis.

– Jeg mener bestemt at vi har løftet oss mange hakk siden i fjor. Vi mistet dessverre noen svært gode fotballspillere ved nyttår, men de som har kommet inn har sørget for en helt ny giv. Jeg føler at jeg nå har en mer sulten og profesjonell spillergruppa enn tidligere, og jeg tror vi trengte en slik endring etter den litt svake fjorårssesongen. Vi har dessuten fått inn Vidar Johnsen og Håkon Danielsen på trenersiden. Det har også vært med på å gi gruppa et løft. Jeg mener vi er taktisk og fysisk bedre forberedt enn noen gang tidligere, sier Repvik til A-sporten.

I god fysisk form

Alta IF-sjefen har gitt spillerne noen dager med ferie før de samles igjen på torsdag. Da venter de siste forberedelsene til mandagens hjemmekamp mot Follo, som markerer starten på årets sesong i PostNord-ligaen avdeling 1.

– Vi har trent hardt og målrettet over en lang periode, så nå er det viktig at vi klarer å slappe litt av, senke skuldrene og skape overskudd før alvoret starter. Vi har ikke lagt opp noe egentreningsprogram. Guttene skal få gå på ski og kose seg med familien før vi retter all energi mot det som skal skje på mandag.

Han skulle gjerne sett at de hadde fått spilt ytterligere to-tre treningskamper mot god motstand denne vinteren. Men han føler likevel at Alta-guttene er godt forberedt.

– Vi mistet et par kamper, og fikk ikke det utbyttet vi ønsket borte mot TUIL og Kjelsås. Så noen flere kamper hadde vært ønskelig for en optimal oppladning. Men jeg håper ikke at det har så mye å si. Vi har hatt en god treningsvinter. På noen fysiske tester i februar scoret guttene høyt over det vi hadde forventet, og vi er definitivt ikke blitt noe dårligere trent siden den gang. Det er dessuten knallhard kamp om mange posisjoner på banen, så jeg er veldig optimistisk med tanke på årets sesong. Vi gleder oss veldig til å komme i gang, avslutter Repvik.

Spillerstall 2017

Målvakter:

Daniel Mederos Rojas

Maris Eltermanis

Alexander Ellingsen

Forsvar:

Øyvind Veseth Olsen

Thomas Båtnes Braaten

Andreas Markussen

Simon Evjen

Aleksander Bjørnvåg

Runar Overvik

Mats Frede Hansen

Midtbane:

Christian Reginiussen

Mathias Nicolaisen

Vebjørn Atle Skorpen

Makhtar Thioune

Erlend Pedersen

Marco Mauno Johannessen

Dag Andreas Balto

Felix Jacobsen

Angrep:

Magnus Nikolaisen

Vegard Båtnes Braaten

Eirik Lund Holm

Trenere:

Rune Repvik

Vidar Johnsen

Bård Vegard Balto (fysisk trener)

Håkon Danielsen (fysisk trener)

Støtteapparat:

Mats Stødle (lagleder/oppmann)

Arvid Nilsen (oppmann)

Petter Reginiussen (fysioterapeut)

Serieoppsett 2017

April:

Alta - Follo (17/4)

Bærum - Alta (22/4)

KFUM - Alta (29/4)

Mai:

Alta - Nybergsund (7/5)

Vålerenga 2 - Alta (13/5)

Alta - Asker (20/5)

Brumunddal - Alta (28/5)

Juni:

Alta - Finnsnes (4/6)

Grorud - Alta (10/6)

Alta - Kjelsås (17/6)

HamKam - Alta (25/6)

Juli:

Alta - Raufoss (1/7)

Skeid - Alta (22/7)

Follo - Alta (29/7)

August:

Alta - Bærum (5/8)

Alta - KFUM (12/8)

Nybergsund - Alta (20/8)

Alta - Vålerenga 2 (28/8)

September:

Asker - Alta (2/9)

Alta - Brimunddal (9/9)

Finnsnes - Alta (16/9)

Alta - Grorud (24/9)

Kjelsås - Alta (30/9)

Oktober:

Alta - HamKam (8/10)

Raufoss - Alta (14/10)

Alta - Skeid (21/10)