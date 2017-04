Eliassen avsluttet med seier

Petter Eliassen var i en egen klasse undersesongens siste langløp i det 67 kilometer lange Ylläs-Levi. Eliassen prøvde seg på flere støt og slet ut konkurrentene underveis. Han fikk etterhvert en luke, og da viste trønderen, bosatt i Tverrelvdalen, en enorm styrke.

Eliassen gikk i mål i ensom majestet, minuttet foran konkurrentene. Han sikret seg med det seieren i nordic trophy, samtidig som han ble nummer to i det totale sammendraget bak Tord Asle Gjerdalen.

- Det var stor fart i løpet. Jeg prøvde å dra ifra i bakkene et par ganger før det løsnet, men jeg var likevel ikke sikker på at det ville holde inn før de aller siste kilometerne. Det var et flatt løp og det var vanskelig å gå ifra. Jeg følte meg sterk i bakkene og prøvde å bruke energien min der til å dra fra. Det var gøy å vinne, sa Petter Eliassen til Ski Classics reporter på stedet.

Valgets kvaler for Eliassen Knuste konkurrentene og vurderer nå taktikken foran det siste langløpet.

Andreas Nygaard rå i spurten

I gruppen bak Eliassen var det ikke overraskende Andreas Nygaard som hadde den råeste spurten. Nygaard ble nummer tre i sammendraget, mens han også vant sprinttrøya.

- Først og fremst hadde jeg utrolig gode ski. Det var et tøft løp, men jeg følte meg sterk hele veien. Jeg ønsket å spare litt på energien til en spurt mot Eide Pedersen og Hoelgaard, og holde de to bak meg. Det klarte jeg og det føltes godt, sa han til arrangørens TV-team.

Nå som sesongen er over skal det feires med bankett.

- Vi skal ha en god fest i kveld. Det har vært en lang og tøff sesong, så nå skal vi på laget feire med venner og familie som har kommet hit.

Tsjekkiske Katerina Smutná vant kvinneklassen. Finn Hågen Krogh deltok i langløpet. Etter 35 kilometer var han halvminuttet bak, og havnet nedpå resultatlistene. Daniel Strand ble nummer 31.