Edvard til topps

Edvard Moland vant lørdag klasse stock i den svenske cupen på nasjonalarenaen for de svenske skiskytterne i Østersund. Det ble kjørt to heat, hvor den kjøreren med best sammenlagtscore vant cupen.

På Moland Racing-siden står det at han slet med en dårlig start og flere nesten-tipp i finalen, men Edvard lot seg ikke tukte og var først i mål.

- Jeg startet helt bakerst i det første heatet, men klarte å kjøre meg opp til andreplass. Da sikret jeg meg en plass fremst i finalen og vant det heatet etter litt trøbbel i starten. Jeg hadde god kontroll på konkurrentene over målstreken, fortalte han til A-sporten.

Alta SSF-kjøreren fikk med seg 22 poeng fra det første heatet og 25 fra det andre, og hadde sammenlagt fem poeng ned til Johan Grym på andreplassen. Ludwig Gustafsson som vant det første heatet, slet når det gjaldt som mest og fikk bare 10 poeng, og 35 poeng sammenlagt.

